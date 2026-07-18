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¡Lluvia de goles! Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial

En un partido completamente fuera de control, Inglaterra venció este sábado 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial de Fútbol 2026.

El encuentro, disputado en Miami, terminó convertido en una auténtica fiesta de goles. Las dos selecciones jugaron sin especulaciones, protagonizaron constantes llegadas a las áreas y mantuvieron la emoción hasta el final.

Inglaterra logró imponerse en uno de los partidos más espectaculares y goleadores del torneo, cerrando su participación mundialista en el podio. Francia, por su parte, reaccionó y consiguió marcar cuatro veces, pero no pudo frenar la contundencia ofensiva del conjunto inglés.

El Mundial llegará a su final este domingo con el esperado enfrentamiento entre España y Argentina.

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