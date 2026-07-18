¡Lluvia de goles! Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial

El encuentro, disputado en Miami, terminó convertido en una auténtica fiesta de goles. Las dos selecciones jugaron sin especulaciones, protagonizaron constantes llegadas a las áreas y mantuvieron la emoción hasta el final.
Inglaterra logró imponerse en uno de los partidos más espectaculares y goleadores del torneo, cerrando su participación mundialista en el podio. Francia, por su parte, reaccionó y consiguió marcar cuatro veces, pero no pudo frenar la contundencia ofensiva del conjunto inglés.
El Mundial llegará a su final este domingo con el esperado enfrentamiento entre España y Argentina.
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