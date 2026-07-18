Delincuentes asaltaron al humorista ‘Negro’ Lucumí en pleno restaurante

Según las versiones conocidas, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento y amenazó a los presentes para cometer el robo. Durante el hecho, al humorista le fue hurtada una cadena de oro, mientras que a sus acompañantes también les quitaron diferentes pertenencias.
Una vez terminó el asalto, Lucumí y su familia abandonaron el lugar y se dirigieron a su vivienda. Posteriormente, en conversación con Bocha Noticias, el artista confirmó que, aunque el episodio generó gran preocupación, no sufrió lesiones y se encuentra en buenas condiciones de salud.
Este nuevo caso se suma a los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad y vuelve a encender las alarmas entre la comunidad por los atracos en establecimientos comerciales.
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