Delincuentes asaltaron al humorista ‘Negro’ Lucumí en pleno restaurante

Momentos de angustia vivió el humorista Hugo Neimer González Lucumí, conocido artísticamente como ‘Negro’ Lucumí, luego de ser víctima de un atraco cuando se encontraba en un restaurante de Tuluá acompañado de varios de sus familiares.

Según las versiones conocidas, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento y amenazó a los presentes para cometer el robo. Durante el hecho, al humorista le fue hurtada una cadena de oro, mientras que a sus acompañantes también les quitaron diferentes pertenencias.

Una vez terminó el asalto, Lucumí y su familia abandonaron el lugar y se dirigieron a su vivienda. Posteriormente, en conversación con Bocha Noticias, el artista confirmó que, aunque el episodio generó gran preocupación, no sufrió lesiones y se encuentra en buenas condiciones de salud.

Este nuevo caso se suma a los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad y vuelve a encender las alarmas entre la comunidad por los atracos en establecimientos comerciales.