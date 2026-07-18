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Accidente en la vía a Dapa deja un muerto y una mujer gravemente lesionada

Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde del jueves 16 de julio en la vía que comunica a Dapa con el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Un motociclista perdió la vida y la mujer que lo acompañaba sufrió graves lesiones luego de que el vehículo saliera de la carretera y cayera a un río.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Pilas Dapa. De acuerdo con información preliminar, la motocicleta habría impactado contra un puente antes de precipitarse al afluente.

Versiones de testigos indican que el conductor habría perdido el control del vehículo al tomar una de las curvas del corredor vial. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado las causas del accidente y continúan adelantando las investigaciones para establecer qué originó la emergencia.

Tras el impacto, el motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que su acompañante fue auxiliada por los organismos de emergencia y trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

El hecho volvió a generar preocupación entre quienes transitan por la vía hacia Dapa, un corredor caracterizado por sus curvas pronunciadas y que exige máxima precaución por parte de los conductores.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

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