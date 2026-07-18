Accidente en la vía a Dapa deja un muerto y una mujer gravemente lesionada

Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde del jueves 16 de julio en la vía que comunica a Dapa con el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Un motociclista perdió la vida y la mujer que lo acompañaba sufrió graves lesiones luego de que el vehículo saliera de la carretera y cayera a un río.