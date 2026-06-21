¡Llegó el día! Colombia elige hoy a su próximo presidente

A partir de las 8:00 de la mañana de este domingo, los colombianos están llamados a las urnas para elegir al presidente de la República para el periodo 2026-2030. La jornada electoral se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que comenzará el conteo de votos y se conocerán los primeros boletines oficiales de la Registraduría Nacional.

En esta segunda vuelta presidencial, los ciudadanos deberán escoger entre Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien ha centrado su campaña en propuestas de seguridad, reducción del tamaño del Estado y fortalecimiento de la Fuerza Pública, e Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, que ha enfocado sus planteamientos en programas sociales, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las políticas de bienestar.

Más de 40 millones de ciudadanos están habilitados para participar en esta jornada, en la que los candidatos buscan convertirse en el sucesor del actual mandatario Gustavo Petro.

Las autoridades han dispuesto un amplio dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional y han reiterado el llamado a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto de manera libre y tranquila.

La Registraduría recordó que los electores deben acudir con su cédula de ciudadanía física o digital y verificar previamente su puesto de votación.