65 puestos de votación y 513 mesas habilitadas para elegir presidente en Tuluá

Con la apertura oficial de las urnas, Tuluá dio inicio este domingo a la jornada de segunda vuelta presidencial, con un dispositivo especial de seguridad y vigilancia para garantizar el desarrollo del proceso democrático.

En total, fueron habilitados 65 puestos de votación y 513 mesas, atendidas por cerca de 3.400 jurados en las zonas urbana y rural del municipio.

Las autoridades informaron que desde las 2:00 de la madrugada se activó el operativo electoral sin novedades, permitiendo el traslado oportuno del material y del personal hacia todos los puestos de votación, incluidos los ubicados en la zona media y alta montaña.

Más de 350 integrantes de la Fuerza Pública acompañan la jornada, con apoyo del Ejército Nacional en el sector rural. Además, entidades como la Fiscalía, CTI, Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral hacen presencia para garantizar la transparencia del proceso.

Tras la apertura de las mesas, se instaló una mesa técnica de seguimiento para verificar el desarrollo de la jornada y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.