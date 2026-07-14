Liberan a las 39 personas que habían sido secuestradas por el ELN en Chocó

Entre las víctimas se encontraba un menor de edad. Todas habían sido retenidas en el sector de Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con El Carmen de Atrato, cuando se movilizaban en dos buses de servicio público que fueron interceptados por el grupo armado.
De acuerdo con las autoridades, el secuestro ocurrió en medio de una operación militar que, hasta el momento, deja un saldo de dos militares muertos y cinco más heridos.
El Ejército confirmó la liberación de los pasajeros durante la tarde de este martes y señaló que las operaciones militares continúan en la zona para garantizar la seguridad y ubicar a los responsables de este hecho.
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