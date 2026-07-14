Tras horas de bloqueo, habilitan el tránsito en la salida norte de Tuluá

La movilidad fue restablecida este martes en la salida norte de Tuluá, sobre la doble calzada que comunica con Andalucía, luego de varias horas de bloqueo ocasionado por las comunidades que reclaman tierras al Gobierno Nacional.

El corredor vial volvió a operar con normalidad tras una jornada de diálogo entre los manifestantes y las autoridades, en la que participaron la Policía Nacional, representantes de la Administración Municipal, el Ministerio Público y entidades del Gobierno Nacional.

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) también intervinieron la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio del Interior, cuyos delegados informaron que los predios reclamados por las comunidades hacen parte de procesos administrativos que actualmente se adelantan en Bogotá y que no dependen de la Alcaldía de Tuluá.

La protesta generó afectaciones en la movilidad durante gran parte del día, especialmente para quienes transitaban por este importante corredor del centro del Valle del Cauca. Tras los acuerdos alcanzados, los manifestantes despejaron la vía y el tránsito de vehículos fue restablecido.

Las autoridades reiteraron el llamado a que las reclamaciones continúen por los canales institucionales, con el fin de evitar nuevas afectaciones a la movilidad de la región.