España vuelve a una final del Mundial 16 años después

La selección de España aseguró su clasificación a la final del Mundial 2026 al derrotar con autoridad a Francia en las semifinales, logrando regresar al partido definitivo de la Copa del Mundo 16 años después.

El equipo español fue superior durante gran parte del encuentro y se impuso gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, quienes marcaron en cada tiempo para sellar la victoria.

La apertura del marcador llegó tras una brillante acción de Lamine Yamal, que provocó un penal convertido por Oyarzabal. En la segunda mitad, una combinación entre Pedro Porro y Dani Olmo permitió ampliar la ventaja y asegurar el boleto a la gran final.

«Hemos hecho un partidazo, es un trabajo de equipo tremendo«, expresó Pedro Porro al término del compromiso.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza, ocurrido hace diez años.

Ahora, España espera conocer a su rival en la final, que saldrá del duelo entre Inglaterra y Argentina, programado para este miércoles.