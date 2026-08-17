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Leyendas del fútbol se reunirán en El Campín para ayudar a los damnificados

El fútbol colombiano se prepara para ponerse nuevamente la camiseta de la solidaridad. El próximo viernes 21 de agosto, el estadio El Campín de Bogotá será escenario de “Levantemos a Colombia”, un partido benéfico que busca recaudar fondos para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa es liderada por el exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien convocó a figuras del fútbol colombiano, hinchas, empresas y ciudadanos para convertir una jornada deportiva en una oportunidad de ayudar a quienes ahora enfrentan el proceso de reconstrucción.

El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche y, aunque todavía no se ha confirmado el listado de exjugadores que participarán, los organizadores anunciaron que habrá leyendas del fútbol y otros invitados.

Yepes resumió el propósito de la jornada con un mensaje contundente: esta vez no jugarán por un título o una clasificación, sino por “el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”.

Las boletas tienen precios desde $25.000 y los recursos recaudados serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

La invitación es a llenar El Campín y demostrar que el fútbol también puede convertirse en una herramienta para reconstruir, acompañar y llevar esperanza a quienes lo necesitan.

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