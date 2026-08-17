Leyendas del fútbol se reunirán en El Campín para ayudar a los damnificados

El fútbol colombiano se prepara para ponerse nuevamente la camiseta de la solidaridad. El próximo viernes 21 de agosto, el estadio El Campín de Bogotá será escenario de “Levantemos a Colombia”, un partido benéfico que busca recaudar fondos para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.