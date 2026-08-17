Leyendas del fútbol se reunirán en El Campín para ayudar a los damnificados

La iniciativa es liderada por el exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien convocó a figuras del fútbol colombiano, hinchas, empresas y ciudadanos para convertir una jornada deportiva en una oportunidad de ayudar a quienes ahora enfrentan el proceso de reconstrucción.
El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche y, aunque todavía no se ha confirmado el listado de exjugadores que participarán, los organizadores anunciaron que habrá leyendas del fútbol y otros invitados.
Yepes resumió el propósito de la jornada con un mensaje contundente: esta vez no jugarán por un título o una clasificación, sino por “el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”.
Las boletas tienen precios desde $25.000 y los recursos recaudados serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.
La invitación es a llenar El Campín y demostrar que el fútbol también puede convertirse en una herramienta para reconstruir, acompañar y llevar esperanza a quienes lo necesitan.
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