Aún no hay regreso a clases en instituciones a cargo de la Gobernación del Valle

A una semana del terremoto del pasado 10 de agosto, aún no se ha definido el regreso general a las clases presenciales en las instituciones educativas de los municipios que dependen de la Secretaría de Educación Departamental. La Gobernación del Valle del Cauca, en articulación con el Ministerio de Educación, rectores y docentes, continúa realizando la caracterización de las instituciones para establecer las condiciones de infraestructura, seguridad y conectividad y determinar de qué manera podrá garantizarse la continuidad académica. Hasta el momento han sido caracterizadas 123 de 148 instituciones educativas. El balance preliminar indica que 68 no cuentan con condiciones seguras para regresar a la presencialidad, 32 requieren adecuaciones y 20 tienen condiciones para recibir nuevamente a los estudiantes. La secretaria de Educación Departamental, Nancy Arango Constain, explicó que las instituciones están siendo clasificadas mediante una semaforización en rojo, amarillo y verde, dependiendo de las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Mientras se completa la evaluación, se analizan diferentes alternativas para garantizar la continuidad del proceso educativo, entre ellas clases virtuales, guías y material para trabajar desde casa y, donde las condiciones de seguridad lo permitan, el retorno presencial. La Gobernación espera tener listo el 19 de agosto el diagnóstico que permitirá avanzar en la aplicación de las estrategias para cada institución educativa. Estas podrán variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada plantel y la magnitud de los daños registrados en cada territorio.