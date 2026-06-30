Fuerte sismo de magnitud 6,1 sacudió a México

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes 30 de junio en el estado de Sinaloa, al noroeste de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:45 de la tarde (hora local) y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en aguas del océano Pacífico, con una profundidad de 5 kilómetros, lo que pudo incrementar la intensidad con la que fue percibido en las zonas cercanas.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se localizó en las coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud, frente a la costa del estado de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado personas lesionadas, víctimas fatales ni daños materiales asociados al movimiento sísmico. Sin embargo, organismos de Protección Civil y gestión del riesgo mantienen las labores de inspección para establecer si existen afectaciones en la infraestructura o emergencias derivadas del evento.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, lo que provoca frecuentes movimientos telúricos en distintas regiones del territorio.