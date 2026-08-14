Lenny no sobrevivió, pero logró proteger a su perro Salomón en los escombros

Lenny Fernández, una abogada oriunda de Pasto y reconocida por su trabajo en defensa de los animales, fue encontrada sin vida entre los escombros de un edificio en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.