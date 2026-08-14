Lenny no sobrevivió, pero logró proteger a su perro Salomón en los escombros

Durante las labores de rescate, los organismos de socorro encontraron una escena que conmovió a quienes participaban en la búsqueda: Lenny permanecía abrazada a su perro Salomón, a quien habría protegido durante el colapso de la estructura.
La mujer trabajó junto a la Junta Defensora de Animales de Pasto, por lo que su historia ha generado especial impacto entre quienes conocieron su compromiso con la protección animal.
Aunque Lenny no logró sobrevivir, Salomón fue rescatado con vida de entre los escombros. Su amiga Dey Yama Córdoba confirmó que el perro se encuentra con familiares, desmintiendo versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta desaparición de la mascota.
El caso se ha convertido en uno de los relatos más conmovedores que deja la tragedia en Cali y ha puesto nuevamente la atención sobre los animales que también quedaron atrapados tras el terremoto.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en diferentes puntos de las ciudades afectadas para rescatar tanto a personas como a animales que permanecen bajo las estructuras colapsadas.
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