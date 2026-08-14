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Concejo de Tuluá será inspeccionado tras daños por el sismo

La sede del Concejo Municipal de Tuluá será sometida a una evaluación técnica luego de que el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes provocara daños visibles en sus instalaciones.

La revisión estará a cargo de funcionarios de la Administración Municipal y organismos de gestión del riesgo, quienes deberán determinar si la edificación ofrece condiciones seguras para el ingreso y permanencia del personal.

Mientras se realiza esta inspección, el presidente del Concejo, Denny Mejía Martínez, visitó las instalaciones y ordenó retirar el Cristo ubicado en el recinto para ponerlo a salvo y posteriormente adelantar los trabajos necesarios para su recuperación.

Entre las afectaciones identificadas hasta ahora se encuentran grietas y fisuras en las paredes internas, daños en la fachada principal y deterioro del emblemático mural del recinto.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto y provocó daños en diferentes municipios del Valle del Cauca.

El Concejo Municipal indicó que el reporte es preliminar y que entregará nueva información una vez las autoridades concluyan la evaluación de la estructura.

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