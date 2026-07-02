Hombre murió tras caer desde la parte alta de un edificio en el sur de Cali

De acuerdo con la información preliminar, organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación. Sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la intervención.
Posteriormente, unidades de la Policía y personal de criminalística realizaron la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del hecho ni las circunstancias en las que se produjo la caída. Los investigadores trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios que permitan establecer si se trató de un accidente o de otra situación.
Las autoridades señalaron que serán las diligencias judiciales las que permitan determinar con precisión qué ocurrió en este caso.
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