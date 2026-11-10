Le pagamos los polvos





El que se esté comprobando que con los impuestos que solventamos los colombianos se hubiesen pagado los polvos hirsutos del ciudadano presidente, ha levantado una roncha que puede destruir el futuro del Pacto Histórico. El derecho a la intimidad lo garantiza la Constitución y como tal el ciudadano presidente pudo hacer el amor con quien quisiera, donde pudiera o se le antojara, pagando o no, pero lo que le quita esa protección íntima es que se compruebe que ha usado los impuestos que pagamos los colombianos para compensar económicamente el costo de los polvos que se haya tirado.

Lo que comenzó por un chisme bogotano ha terminado por ser el cadalso de un partido político donde o expulsa y condena públicamente a su máximo jefe y vocero, su creador y sostén, o se queda callado mientras sus votantes, bañados en vergüenza, se irán retirando de las huestes. Si lo expulsa o lo pone frente al paredón de sus esperanzas ,necesita un jefe enérgico que encabece su juicio y lo ratifique con el apoyo de todos los que quieran salvar al Pacto. De no tenerlo, pueden caer en la anarquía o en la posibilidad de entregar su conducción a un colegiado que por unanimidad condene al responsable de esta debacle moral y simule que saque a flote la organización partidista.

Aun cuando muchos compatriotas estarían felices de ver sometido al expresidente Petro a un juicio por indignidad en el Congreso y a un juicio penal en la Corte Suprema, quien pierde verdaderamente es Colombia que se equivocó eligiéndolo presidente y, más aun, tolerando lo que era comidilla en todos los corrillos.

Apretar las tuercas del olvido total contra el adicto irrespetuoso que ha pagado la satisfacción de sus placeres sexuales con nuestros impuestos en un país donde primero nos equivocamos antes que reconocer el error, sería la más humana manera de sancionarlo y de evitar que el Pacto Histórico quede vuelto añicos.

