Gobierno declara insubsistente a la directora del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) quedó sin directora tras la salida de Elizabeth Blandón Ramírez, quien fue declarada insubsistente por el Gobierno de La Espriella, según confirmó una alta fuente a El Tiempo.

De acuerdo con la información conocida, Blandón trabajó en la entidad hasta el pasado 9 de noviembre. Hasta el momento, la Presidencia no ha publicado la hoja de vida de quien asumirá la dirección del instituto.

La funcionaria había llegado al cargo en agosto de 2023, durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Su salida pone fin a una trayectoria de más de 25 años en el sector público.

Antes de dirigir el Icfes, Blandón ocupó diferentes cargos en entidades estatales, entre ellos viceministra encargada de Economía Digital, directora de Gobierno Digital del Ministerio de las TIC, directora de Planeación del SENA y directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud.

Por ahora, la entidad permanece a la espera de que se defina quién estará al frente de su dirección.