Las obras del Lago Chilicote y Cruz del Picacho ya alcanzan el 40 y 30% de su ejecución

La Gobernación del Valle del Cauca realizó una visita de seguimiento a las obras del Lago Chilicote y el Mirador Cruz del Picacho, dos proyectos estratégicos que buscan fortalecer el turismo y dinamizar la economía de Tuluá.

Durante la inspección, en la que participaron la Secretaría de Turismo del Valle, la Alcaldía de Tuluá, el contratista y la interventoría, se verificó el avance de las obras y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, informó que el proyecto del Lago Chilicote ya alcanza un 40 % de ejecución y cuenta con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, recursos destinados por la gobernadora Dilian Francisca Toro. La iniciativa beneficiará a más de 200 mil habitantes y ha permitido generar alrededor de 300 empleos directos e indirectos.

En cuanto al proyecto del Mirador Cruz del Picacho, la funcionaria señaló que actualmente presenta un 30 % de avance, destacando que ya se adelantan los trabajos de movimiento de tierras. Esta obra supera los 5.000 millones de pesos en inversión, generará cerca de 100 empleos durante su construcción y favorecerá a más de un centenar de prestadores de servicios turísticos.

El proyecto del Lago Chilicote contempla la construcción de senderos accesibles, miradores para el avistamiento de aves y espacios de encuentro para las familias, con el propósito de consolidar este sector como un ecoparque urbano y uno de los principales atractivos naturales del municipio.

Con estas iniciativas, el Gobierno del Valle busca fortalecer la infraestructura turística de Tuluá, promover el aprovechamiento sostenible de sus escenarios naturales y convertir al municipio en un destino con mayor competitividad para visitantes locales y nacionales.