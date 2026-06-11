La fiesta del Mundial 2026 comienza hoy: horarios y dónde verla desde Colombia

El espectáculo promete convertirse en una verdadera fiesta del fútbol y la música, con la participación de artistas de talla internacional. Colombia tendrá un papel protagónico gracias a las presentaciones de Shakira y J Balvin, quienes compartirán escenario con figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Los aficionados en Colombia podrán seguir la cobertura de la ceremonia desde las 11:00 de la mañana, mientras que el acto inaugural está previsto para el mediodía. La transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, así como por las plataformas oficiales de Gol Caracol en YouTube, el portal web de Gol Caracol y la aplicación de streaming DITU, donde además se podrá ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
El show artístico tendrá una duración aproximada de una hora y media y será el primero de los tres eventos inaugurales programados para esta edición del Mundial, ya que Estados Unidos y Canadá también realizarán ceremonias especiales como países anfitriones.
Con música, color y una importante presencia colombiana sobre el escenario, el Mundial 2026 levantará oficialmente el telón de la máxima fiesta del fútbol, un evento que seguirá millones de aficionados alrededor del mundo.
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