La fiesta del Mundial 2026 comienza hoy: horarios y dónde verla desde Colombia

La espera terminó. Este jueves 11 de junio se dará inicio oficial a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una gran ceremonia de inauguración en el estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El espectáculo promete convertirse en una verdadera fiesta del fútbol y la música, con la participación de artistas de talla internacional. Colombia tendrá un papel protagónico gracias a las presentaciones de Shakira y J Balvin, quienes compartirán escenario con figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Los aficionados en Colombia podrán seguir la cobertura de la ceremonia desde las 11:00 de la mañana, mientras que el acto inaugural está previsto para el mediodía. La transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, así como por las plataformas oficiales de Gol Caracol en YouTube, el portal web de Gol Caracol y la aplicación de streaming DITU, donde además se podrá ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El show artístico tendrá una duración aproximada de una hora y media y será el primero de los tres eventos inaugurales programados para esta edición del Mundial, ya que Estados Unidos y Canadá también realizarán ceremonias especiales como países anfitriones.

Con música, color y una importante presencia colombiana sobre el escenario, el Mundial 2026 levantará oficialmente el telón de la máxima fiesta del fútbol, un evento que seguirá millones de aficionados alrededor del mundo.