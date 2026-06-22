Las imágenes que llegaron a EL TABLOIDE después de contar la historia de Renata

Vecinos, ciclistas, caminantes y amantes de la naturaleza quisieron compartir los momentos que han vivido junto a esta hermosa ave, que decidió quedarse en Tuluá y convertirse en parte de la familia de toda una comunidad.
Estas imágenes son una muestra del cariño que ha despertado Renata y también un recordatorio de que ella es libre. No pertenece a nadie, pero se ha ganado el corazón de todos.
Gracias a quienes nos enviaron sus fotografías y por ayudar a protegerla.
¿Tienes una foto con Renata? Compártela en los comentarios.
Deja una respuesta