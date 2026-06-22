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Las imágenes que llegaron a EL TABLOIDE después de contar la historia de Renata

Después de publicar la historia de Renata, la guacamaya que desde hace dos años acompaña a deportistas y habitantes del sector de La Rivera y El Picacho, comenzaron a llegar a EL TABLOIDE varias fotografías y recuerdos.

Vecinos, ciclistas, caminantes y amantes de la naturaleza quisieron compartir los momentos que han vivido junto a esta hermosa ave, que decidió quedarse en Tuluá y convertirse en parte de la familia de toda una comunidad.

Estas imágenes son una muestra del cariño que ha despertado Renata y también un recordatorio de que ella es libre. No pertenece a nadie, pero se ha ganado el corazón de todos.

Gracias a quienes nos enviaron sus fotografías y por ayudar a protegerla.

¿Tienes una foto con Renata? Compártela en los comentarios.

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