Las chispas de la demolición generaron un incendio en en la sede de Bomberos

Un procedimiento de demolición terminó generando una emergencia al mediodía de este martes en Bugalagrande, Valle del Cauca. La antigua estación del Cuerpo de Bomberos, ubicada en la carrera 3 con calle 3, registró un incendio estructural que fue controlado por los mismos organismos de emergencia.