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Las chispas de la demolición generaron un incendio en en la sede de Bomberos

Un procedimiento de demolición terminó generando una emergencia al mediodía de este martes en Bugalagrande, Valle del Cauca. La antigua estación del Cuerpo de Bomberos, ubicada en la carrera 3 con calle 3, registró un incendio estructural que fue controlado por los mismos organismos de emergencia.

Según le explicaron los Bomberos de Bugalagrande a EL TABLOIDE, las llamas se originaron durante los trabajos de demolición del inmueble, que presenta daños estructurales tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la información entregada, el contacto de las pulidoras con las varillas habría generado chispas que encendieron la capa asfáltica de la plancha de la edificación.

La situación fue atendida y controlada por las unidades de Bomberos que acudieron al lugar. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre posibles afectaciones derivadas de la emergencia.

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