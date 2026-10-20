Las chispas de la demolición generaron un incendio en en la sede de Bomberos

Según le explicaron los Bomberos de Bugalagrande a EL TABLOIDE, las llamas se originaron durante los trabajos de demolición del inmueble, que presenta daños estructurales tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
De acuerdo con la información entregada, el contacto de las pulidoras con las varillas habría generado chispas que encendieron la capa asfáltica de la plancha de la edificación.
La situación fue atendida y controlada por las unidades de Bomberos que acudieron al lugar. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre posibles afectaciones derivadas de la emergencia.
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