Dos neerlandeses fueron capturados en Cali y Medellín por narcotráfico

Una investigación internacional permitió ubicar en dos ciudades colombianas a dos ciudadanos de los Países Bajos señalados de presuntamente coordinar el envío de cocaína hacia Europa. Ambos fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites relacionados con sus solicitudes de extradición.

Se trata de Ronny Haleber y Ulrich Van Dinter, detenidos en cumplimiento de notificaciones rojas de Interpol solicitadas por la justicia neerlandesa, que los requiere por conductas relacionadas con la importación y el tráfico de clorhidrato de cocaína.

Según la Fiscalía, los dos hombres presuntamente actuaban como enlaces entre organizaciones criminales europeas y narcotraficantes colombianos. La investigación apunta a que coordinaban el envío de estupefacientes en contenedores contaminados con mercancía legal, con una escala en Curazao antes de llegar a Europa.

Las autoridades ubicaron a los extranjeros en dos inmuebles: uno en el barrio Laureles de Medellín, Antioquia, y otro en el sector de Bellavista, en Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, Ulrich Van Dinter habría tenido un papel clave en la coordinación del tráfico de drogas, mediante la contaminación de cargamentos legales enviados desde puertos y aeropuertos colombianos.

La Fiscalía, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, adelantará las comunicaciones necesarias para formalizar las solicitudes de extradición y cumplir los procedimientos diplomáticos y administrativos correspondientes.