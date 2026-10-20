Benedetti y Rodríguez, en la mira por un presunto plan con exparamilitares

El Ministerio Público busca establecer si hubo un intento de instrumentalizar a antiguos comandantes paramilitares para que declararan contra Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, en un caso conocido como el «Pacto de Valledupar».
La investigación se originó en denuncias de Rodríguez, publicadas en una entrevista con Semana, y en una columna del periodista Melquisedec Torres en El Colombiano. Según esas versiones, los encuentros habrían buscado vincular a los dirigentes políticos con organizaciones paramilitares y habrían incluido presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, también solicitó a la Fiscalía investigar penalmente los hechos denunciados.
La Procuraduría designó a dos funcionarios para recopilar pruebas y determinar si existen méritos para avanzar hacia un juicio disciplinario. Benedetti y Rodríguez podrán presentar su versión de los hechos.
Por ahora, la apertura de la investigación no implica que los funcionarios sean responsables; las denuncias deberán ser verificadas por las autoridades.
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