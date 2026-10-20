Benedetti y Rodríguez, en la mira por un presunto plan con exparamilitares

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por presuntos hechos relacionados con reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar durante 2025.