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Benedetti y Rodríguez, en la mira por un presunto plan con exparamilitares

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por presuntos hechos relacionados con reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar durante 2025.

El Ministerio Público busca establecer si hubo un intento de instrumentalizar a antiguos comandantes paramilitares para que declararan contra Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, en un caso conocido como el «Pacto de Valledupar».

La investigación se originó en denuncias de Rodríguez, publicadas en una entrevista con Semana, y en una columna del periodista Melquisedec Torres en El Colombiano. Según esas versiones, los encuentros habrían buscado vincular a los dirigentes políticos con organizaciones paramilitares y habrían incluido presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también solicitó a la Fiscalía investigar penalmente los hechos denunciados.

La Procuraduría designó a dos funcionarios para recopilar pruebas y determinar si existen méritos para avanzar hacia un juicio disciplinario. Benedetti y Rodríguez podrán presentar su versión de los hechos.

Por ahora, la apertura de la investigación no implica que los funcionarios sean responsables; las denuncias deberán ser verificadas por las autoridades.

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