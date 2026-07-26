Las bacterias de la boca podrían influir en la artritis

Una investigación realizada por científicos de la Universidad Central Sur de China encontró una posible relación entre el microbioma oral —las bacterias que habitan en la boca— y la artritis sintomática de las manos, una enfermedad que provoca dolor, rigidez y pérdida de fuerza.

El estudio, publicado en la revista científica RMD Open, analizó muestras de saliva de personas con esta condición y las comparó con las de participantes sanos. Los resultados mostraron que quienes padecían artritis presentaban una menor diversidad de bacterias y una composición diferente del microbioma oral.

Los investigadores también identificaron una mayor presencia del género bacteriano Trichococcus, cuya abundancia estuvo relacionada con una mayor gravedad de los síntomas.

Pese a los hallazgos, los autores aclararon que la investigación no demuestra que las bacterias de la boca causen la enfermedad, sino que evidencia una asociación que deberá ser confirmada mediante nuevos estudios.

Según los científicos, comprender la relación entre el microbioma oral, el intestinal y la artritis podría abrir nuevas líneas de investigación para prevenir o tratar esta enfermedad en el futuro.