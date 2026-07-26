Asesinan a un hombre en plena vía pública de Zarzal

Según la información preliminar, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Unidades de la Policía acordonaron la zona mientras funcionarios de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado a Medicina Legal.
Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del crimen ni la identidad de los responsables. La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el municipio.
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