Asesinan a un hombre en plena vía pública de Zarzal

Un nuevo homicidio se registró en la madrugada de este domingo 26 de julio en el municipio de Zarzal, norte del Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Diego Fernando Rodríguez, quien fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en la calle 16 con carrera 10.

Según la información preliminar, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Unidades de la Policía acordonaron la zona mientras funcionarios de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y su posterior traslado a Medicina Legal.

Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del crimen ni la identidad de los responsables. La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el municipio.