Asesinan a un hombre en establecimiento nocturno de Trujillo

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió mientras la víctima se encontraba en un establecimiento nocturno ubicado en la carrera 21, en el centro de la población.
El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Santa Cruz de Trujillo y luego remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.
Deja una respuesta