Asesinan a un hombre en establecimiento nocturno de Trujillo

Un hombre identificado como José Aldemar, conocido como “Caifas” o “El Mono”, murió tras ser atacado con arma cortopunzante la noche del sábado 25 de julio en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió mientras la víctima se encontraba en un establecimiento nocturno ubicado en la carrera 21, en el centro de la población.

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Santa Cruz de Trujillo y luego remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.