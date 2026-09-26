La Vitrina Verde celebra cinco años conectando al Valle con la sostenibilidad

Cali será escenario de una nueva edición de La Vitrina Verde, una iniciativa de la CVC que cumple cinco años promoviendo proyectos relacionados con la sostenibilidad, la conservación y el desarrollo del territorio.

El evento se realizará del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en la Plazoleta de San Francisco, donde los visitantes podrán conocer diferentes negocios e iniciativas que trabajan por el cuidado de los recursos naturales.

Durante seis días, el espacio busca conectar a los ciudadanos con propuestas locales y experiencias que destacan la riqueza ambiental y productiva del departamento.

La invitación es a recorrer esta vitrina de emprendimientos, conocer sus propuestas y apoyar iniciativas que buscan generar un impacto positivo en el territorio.