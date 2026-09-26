La Vitrina Verde celebra cinco años conectando al Valle con la sostenibilidad

El evento se realizará del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en la Plazoleta de San Francisco, donde los visitantes podrán conocer diferentes negocios e iniciativas que trabajan por el cuidado de los recursos naturales.
Durante seis días, el espacio busca conectar a los ciudadanos con propuestas locales y experiencias que destacan la riqueza ambiental y productiva del departamento.
La invitación es a recorrer esta vitrina de emprendimientos, conocer sus propuestas y apoyar iniciativas que buscan generar un impacto positivo en el territorio.
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