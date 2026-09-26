Beatriz Vélez Vengoechea asumirá la presidencia de Colpensiones

El presidente Abelardo De La Espriella designó a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, luego de solicitar la renuncia de Carlos René Montoya, quien estuvo menos de una semana en el cargo.

La salida de Montoya se produjo después de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, donde respondió preguntas sobre el presupuesto y funcionamiento de la entidad. Según la Presidencia, durante la sesión tuvo dificultades para responder algunos cuestionamientos.

Tras el nombramiento, De La Espriella señaló que Vélez tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y denunciar posibles irregularidades que encuentre en la entidad.