Beatriz Vélez Vengoechea asumirá la presidencia de Colpensiones

La salida de Montoya se produjo después de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, donde respondió preguntas sobre el presupuesto y funcionamiento de la entidad. Según la Presidencia, durante la sesión tuvo dificultades para responder algunos cuestionamientos.
Tras el nombramiento, De La Espriella señaló que Vélez tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y denunciar posibles irregularidades que encuentre en la entidad.
Deja una respuesta