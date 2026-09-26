El emotivo reencuentro de Shakira con los Ghetto Kids en Madrid

Shakira volvió a encontrarse en Madrid con los Ghetto Kids, el grupo de niños y jóvenes bailarines de Uganda con quienes ha compartido diferentes escenarios y que se hicieron conocidos por sus coreografías en redes sociales.

El reencuentro estuvo marcado por un emotivo abrazo grupal. Los integrantes de la agrupación corrieron hacia la artista colombiana y, posteriormente, ella se acercó a cada uno para saludarlos y darles un beso en la frente.

El momento fue registrado por los propios Ghetto Kids y compartido en sus redes sociales. El encuentro también cumplió una promesa que Shakira les había hecho meses atrás, cuando se despidieron tras sus presentaciones conjuntas.

En aquella ocasión, la cantante les aseguró que seguirían siendo amigos y les planteó la posibilidad de volver a verse en Madrid. Ahora, esa promesa se hizo realidad durante la estadía de la artista en la capital española.

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids comenzó cuando la barranquillera descubrió en redes una de sus coreografías y decidió contactarlos. Desde entonces, han colaborado en diferentes presentaciones, incluida una actuación de ‘Dai Dai’, canción vinculada al Mundial de 2026.

El nuevo encuentro volvió a mostrar el vínculo que la artista ha construido con los jóvenes bailarines, quienes no ocultaron su emoción al verla nuevamente.