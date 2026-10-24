El Valle se prepara para recibir a más de 10.000 ciclistas en el Giro de Rigo

La ruta tendrá más de 180 kilómetros y conectará a Cali con Vijes, Yotoco, Dagua, Restrepo, Yumbo y Calima-El Darién. La organización espera reunir a más de 10.000 ciclistas y 40.000 visitantes, procedentes de distintos lugares, incluidos 30 países.
Ante la llegada de los participantes, el Gobierno departamental adelanta recorridos de inspección para revisar el estado de las vías y coordinar aspectos de infraestructura, movilidad y seguridad.
Conductores y habitantes de Calima-El Darién destacaron las intervenciones que se realizan en algunos corredores y manifestaron su expectativa por la llegada de visitantes.
Con estos preparativos, el departamento busca ofrecer condiciones adecuadas para la competencia y aprovechar el evento para promocionar sus paisajes y destinos turísticos.
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