El Valle se prepara para recibir a más de 10.000 ciclistas en el Giro de Rigo

El Valle del Cauca se prepara para convertirse en escenario de una de las grandes citas del ciclismo recreativo. El próximo domingo 1 de noviembre, miles de participantes recorrerán sus carreteras en el Giro de Rigo, un evento que también busca atraer turistas y dinamizar la economía regional.