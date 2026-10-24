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El Valle se prepara para recibir a más de 10.000 ciclistas en el Giro de Rigo

El Valle del Cauca se prepara para convertirse en escenario de una de las grandes citas del ciclismo recreativo. El próximo domingo 1 de noviembre, miles de participantes recorrerán sus carreteras en el Giro de Rigo, un evento que también busca atraer turistas y dinamizar la economía regional.

La ruta tendrá más de 180 kilómetros y conectará a Cali con Vijes, Yotoco, Dagua, Restrepo, Yumbo y Calima-El Darién. La organización espera reunir a más de 10.000 ciclistas y 40.000 visitantes, procedentes de distintos lugares, incluidos 30 países.

Ante la llegada de los participantes, el Gobierno departamental adelanta recorridos de inspección para revisar el estado de las vías y coordinar aspectos de infraestructura, movilidad y seguridad.

Conductores y habitantes de Calima-El Darién destacaron las intervenciones que se realizan en algunos corredores y manifestaron su expectativa por la llegada de visitantes.

Con estos preparativos, el departamento busca ofrecer condiciones adecuadas para la competencia y aprovechar el evento para promocionar sus paisajes y destinos turísticos.

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