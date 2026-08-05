La violencia sigue cobrando vidas en Ansermanuevo

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte del Valle del Cauca. John Jairo Posada Valencia, funcionario de la Alcaldía de Ansermanuevo, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido cuando llegaba a su vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El funcionario falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El crimen ha causado consternación entre funcionarios de la administración municipal y habitantes del municipio, donde Posada Valencia era reconocido por su labor.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni se han revelado hipótesis oficiales sobre lo ocurrido.