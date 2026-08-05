La violencia sigue cobrando vidas en Ansermanuevo

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El funcionario falleció como consecuencia de las heridas sufridas.
El crimen ha causado consternación entre funcionarios de la administración municipal y habitantes del municipio, donde Posada Valencia era reconocido por su labor.
Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni se han revelado hipótesis oficiales sobre lo ocurrido.
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