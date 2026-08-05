Concesionaria Camino del Pacífico abre nuevas vacantes laborales en el Valle

Las vacantes disponibles son para operador(a) de vehículo de demarcación vial, operador(a) de grúa pluma y profesional de Talento Humano (nómina y gestión de contratistas), con puestos de trabajo en municipios como Buga y el corredor vial entre Buenaventura, Loboguerrero y Buga.
Los interesados pueden consultar los requisitos de cada cargo y postular su hoja de vida a través del portal www.caminodelpacifico.com/empleo o enviarla al correo empleo@caminodelpacifico.com.
La concesionaria recordó que todos sus procesos de selección son gratuitos, sin intermediarios y con contratación directa, por lo que invitó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas fraudulentas que soliciten dinero o pagos para participar en las convocatorias.
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