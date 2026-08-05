Concesionaria Camino del Pacífico abre nuevas vacantes laborales en el Valle

La Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico anunció la apertura de nuevas oportunidades de empleo para fortalecer su equipo de trabajo en el Valle del Cauca.

Las vacantes disponibles son para operador(a) de vehículo de demarcación vial, operador(a) de grúa pluma y profesional de Talento Humano (nómina y gestión de contratistas), con puestos de trabajo en municipios como Buga y el corredor vial entre Buenaventura, Loboguerrero y Buga.

Los interesados pueden consultar los requisitos de cada cargo y postular su hoja de vida a través del portal www.caminodelpacifico.com/empleo o enviarla al correo empleo@caminodelpacifico.com.

La concesionaria recordó que todos sus procesos de selección son gratuitos, sin intermediarios y con contratación directa, por lo que invitó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas fraudulentas que soliciten dinero o pagos para participar en las convocatorias.