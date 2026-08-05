Se inicia construcción de la primera fase del nuevo Hospital Rubén Cruz Vélez

a construcción del nuevo Hospital Rubén Cruz Vélez comienza a hacerse realidad. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, anunció el inicio de la primera fase del proyecto, luego de que el Gobierno Nacional aprobara la asignación de $5.700 millones para su ejecución.

Esta primera etapa hace parte de un proyecto integral que se desarrollará en cinco fases y busca modernizar por completo la infraestructura del principal centro asistencial del municipio.

Además de los recursos nacionales, la gerencia del hospital destinará cerca de $12.000 millones de vigencias anteriores, con el propósito de culminar la totalidad de las obras previstas para esta primera fase.

Entre las intervenciones contempladas se encuentra la construcción de 30 nuevos consultorios, de los cuales 16 serán para medicina general y otros seis para servicios preventivos. También se adecuarán una moderna zona de vacunación, una Sala Amiga de la Familia Lactante, áreas de descanso para el personal asistencial, espacios para el manejo de residuos hospitalarios, sistemas independientes de energía y una plazoleta de integración.

Las obras se ejecutarán en un sector del lote donde actualmente no existen edificaciones, por lo que la atención a los pacientes continuará prestándose con normalidad durante el desarrollo de la construcción.

Desde la Administración Municipal destacaron que este avance es el resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía, la gerencia del Hospital Rubén Cruz Vélez y el Ministerio de Salud para gestionar los recursos necesarios. Asimismo, se reconoció que el proyecto fue estructurado y fortalecido durante administraciones y gerencias anteriores, lo que permitió que hoy cuente con la financiación para iniciar su ejecución.