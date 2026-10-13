La violencia golpeó al Valle durante el puente festivo: este es el balance

El Valle del Cauca vivió un fin de semana marcado por la violencia. Entre el viernes 9 y el lunes festivo 12 de octubre se reportaron múltiples ataques sicariales y dos enfrentamientos en zona rural de Tuluá, con un saldo de varias víctimas mortales y personas heridas.

En Cali se registraron seis homicidios. Edwar Alonso Barona Ramírez, de 50 años, murió tras recibir un disparo cerca de un velorio en El Retiro. El sábado se reportaron cuatro asesinatos en Granada, Yira Castro, El Retiro y la carrera 26I con calle 75H, donde Brayan Andrés Barrandiga, de 18 años, murió por heridas con arma cortopunzante. El domingo, Beiker Alexis Lucero, de 21 años, falleció en el Hospital Carlos Holmes Trujillo tras un hecho ocurrido en Comuneros I.

En Buga se presentaron cinco ataques sicariales, cuatro de ellos mortales. Carlos Andrés Barbosa Villafañe, de 24 años, fue baleado mientras atendía un puesto de frutas en La Revolución; Daniel Anaconas Delgado murió en el parque Ricaurte; Miguel Alexander Grisales González, de 20 años, fue asesinado en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, y Víctor Manuel Muñoz Martínez, de 24 años, fue encontrado sin vida en la calle 12 con carrera 8E. En otro ataque, ocurrido en la urbanización La Gloria, tres personas resultaron heridas.

En Tuluá, Jorge Augusto Rojas, de 35 años, falleció en el hospital Tomás Uribe Uribe tras ser atacado en el barrio La Trinidad. El lunes festivo, Jhohan Stiven Castaño Bustamante, de aproximadamente 20 años, fue asesinado en Villa del Lago. En la zona rural, los enfrentamientos de Monteloro habrían obligado a varias familias a abandonar sus viviendas, mientras que en La Marina murió un policía y otro hombre durante un intercambio de disparos.

A estos casos se suman los homicidios de David Tobón, en El Cerrito, quien fue atacado mientras se movilizaba en una camioneta, e Isabella Prado Baralt, en el municipio de Florida, alcanzada por disparos durante un ataque armado a las afueras de una cantina.

Todos los hechos son materia de investigación. La violencia contrasta con el balance de septiembre, cuando el Valle registró 164 homicidios, 45 menos que en el mismo mes de 2025. Además, 11 municipios terminaron ese mes sin asesinatos y Cali reportó 19 casos menos que el año anterior.

Aunque las cifras departamentales reflejan una reducción, los hechos de este puente festivo vuelven a generar preocupación por la seguridad en el Valle del Cauca.