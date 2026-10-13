Martes 13: ¿mala suerte o puro cuento?

“Martes 13, ni te cases ni te embarques”, dice uno de los refranes más conocidos de la cultura popular. Para algunas personas, esta fecha es motivo para evitar viajes, aplazar decisiones importantes o estar alerta ante cualquier imprevisto. Sin embargo, su fama tiene raíces históricas, mitológicas y religiosas, sin evidencia científica que demuestre que sea un día de mala suerte.

¿Por qué el martes y por qué el 13?

La superstición combina dos elementos que, por separado, ya tenían connotaciones negativas en distintas tradiciones.

Por un lado, el martes está relacionado con Marte, dios romano de la guerra, asociado con los conflictos y la destrucción. Esta conexión alimentó la creencia de que no era un buen día para iniciar actividades importantes o emprender proyectos arriesgados.

El número 13, por su parte, también ha sido objeto de supersticiones. Una de las explicaciones más conocidas lo relaciona con la Última Cena, en la que participaron Jesús y sus 12 apóstoles. Judas, quien traicionó a Jesús, suele asociarse con el decimotercer comensal.

También existen referencias al número 13 en relatos religiosos y tradiciones antiguas, lo que contribuyó a reforzar su reputación negativa. No obstante, no existe una explicación única y definitiva sobre el origen de esta superstición.

¿Martes 13 o viernes 13?

La fecha considerada de mal augurio cambia según la cultura. En España y varios países de América Latina, incluido Colombia, el martes 13 es el protagonista de las advertencias populares.

En cambio, en países anglosajones, como Estados Unidos y Reino Unido, la superstición está más relacionada con el viernes 13. Una de las historias que suele vincularse con esta creencia es la persecución y detención de los caballeros templarios, ordenada por el rey francés Felipe IV el viernes 13 de octubre de 1307.

Aunque esta coincidencia histórica alimentó relatos posteriores, no existe consenso que permita señalarla como el origen definitivo de la superstición.

¿Qué se supone que no hay que hacer?

Entre las recomendaciones populares para evitar la supuesta mala suerte están no casarse, no emprender viajes, evitar pasar debajo de una escalera, no romper espejos y no reunir a 13 personas en una misma mesa.

Estas prácticas forman parte del folclor y las creencias transmitidas de generación en generación, pero no hay pruebas de que seguirlas cambie lo que ocurrirá durante el día.

Así que este martes 13 de octubre puede ser una oportunidad para conocer una curiosa tradición cultural, más que una razón para preocuparse por lo que pueda pasar.

Al final, la fecha está marcada en el calendario, pero la mala suerte sigue siendo una cuestión de superstición.