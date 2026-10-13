La UCEVA prepara una noche inclusiva y hoy busca a sus protagonistas

La diversidad y el talento serán protagonistas en el Día de la Inclusión 2026 de la UCEVA. Este martes 13 de octubre, la institución realizará el casting «Sé modelo por una noche», una convocatoria que busca darles espacio a nuevos talentos de la comunidad universitaria.

La selección se llevará a cabo a las 3:00 p. m., en la Sala Funcional 2 del CDAF de la UCEVA, y está dirigida a estudiantes, egresados, docentes y administrativos pertenecientes a grupos étnicos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado.

La iniciativa hace parte de la programación del Día de la Inclusión 2026, que se realizará en noviembre bajo el lema «Inclusión que une, la fuerza de estar juntos de nuevo».

Para más información, quienes estén interesados pueden escribir a gagutierrez@uceva.edu.co, consultar la página web www.uceva.edu.co o escanear el código QR de la imagen.