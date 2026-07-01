Sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba entregó su primera versión pública

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, señalado por la Fiscalía General de la Nación como principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba Angarita, entregó por primera vez su versión pública de los hechos y aseguró que es inocente.

En una entrevista concedida al diario británico The Sun, el hombre de 46 años afirmó que el día en que ocurrió el crimen se encontraba viendo el partido entre las selecciones de Inglaterra y Croacia en un pub irlandés de Bogotá, por lo que negó haber estado en el apartamento donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la modelo colombiana.

“Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo”, aseguró Foster-Smith al medio británico.

Según relató, después del encuentro visitó un centro comercial, compró un helado y regresó al establecimiento para continuar viendo otros partidos antes de retirarse solo a descansar. Incluso, entregó varias fotografías que, según dijo, tomó durante el encuentro deportivo para respaldar su versión.

Sin embargo, el propio diario británico advirtió varias inconsistencias en el relato del sospechoso. Inicialmente aseguró que nunca había abandonado Colombia, pero minutos después reconoció que se encontraba en Quito (Ecuador), desde donde esperaba viajar al Reino Unido. Posteriormente explicó que salió del país porque, supuestamente, había recibido amenazas de muerte relacionadas con una deuda.

Además, las autoridades colombianas sostienen que el crimen ocurrió entre las 11:30 de la mañana del 17 de junio y las 5:30 de la tarde del día siguiente, un periodo que no coincide plenamente con la línea de tiempo presentada por el ciudadano británico.

Foster-Smith también negó que las imágenes de seguridad recopiladas por la investigación lo comprometieran. Afirmó que en los videos únicamente aparece sacando basura del edificio y no trasladando sábanas hacia la lavandería, como sostiene la Fiscalía.

La investigación comenzó el pasado 22 de junio, cuando una trabajadora de aseo encontró el cuerpo de Natalia Villalba dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. Desde entonces, las autoridades recopilaron videos de seguridad, testimonios y otros elementos materiales probatorios que llevaron a identificar al ciudadano británico como el principal sospechoso.

La Fiscalía mantiene que las evidencias obtenidas lo vinculan con el feminicidio de la mujer y con presuntas maniobras para alterar la escena del crimen y ocultar lo ocurrido, mientras avanza el proceso judicial en su contra.