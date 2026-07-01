Gobierno reduce el valor de peajes para miles de usuarios del Eje Cafetero

A partir de este miércoles 1 de julio, entrarán en vigencia las nuevas tarifas diferenciales en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, una medida adoptada por el Gobierno nacional tras varios meses de diálogo con comunidades, transportadores, gremios y sectores sociales del Eje Cafetero.

La resolución, expedida por el Ministerio de Transporte, beneficiará a miles de usuarios frecuentes de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, especialmente a habitantes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Salento.

Con la nueva disposición, los vehículos de las categorías I y II (particulares y transporte público básico) pagarán una tarifa diferencial de $700, valor que ya incluye el aporte obligatorio al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI).

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la decisión es resultado de las mesas de concertación realizadas entre mayo y junio con las comunidades de la región. La funcionaria afirmó que la medida busca responder a las necesidades de los habitantes y garantizar un beneficio construido con respaldo técnico, financiero y jurídico.

El esquema tarifario tendrá vigencia hasta febrero de 2027, cuando finaliza la etapa de operación de la concesión y la infraestructura pase nuevamente al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Según el Gobierno, el beneficio será financiado con recursos provenientes de los excedentes del proyecto, estimados en 21.600 millones de pesos.

Las autoridades recordaron que, para acceder a la tarifa diferencial, los usuarios deberán cumplir los requisitos establecidos y presentar la certificación correspondiente expedida por las entidades competentes de la región.