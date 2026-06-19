La UCEVA formará los futuros médicos veterinarios

La creciente actividad avícola, ganadera y piscícola del centro del Valle del Cauca exige cada vez más profesionales capaces de garantizar la salud animal, la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos. En respuesta a esta necesidad, la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA presentó ante el Ministerio de Educación el programa Medicina Veterinaria, una apuesta académica que busca fortalecer el desarrollo pecuario de la región, y que ya recibió la visita de pares académicos para su verificación.

El programa que ha sido proyectado en modalidad presencial, tendría una duración de diez semestres en los que se formaría médicos veterinarios con competencias para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades en animales, siempre bajo una visión integral que prioriza el bienestar animal.

La llegada de este programa cobra especial relevancia en una región donde el sector pecuario sigue siendo motor económico. La producción avícola, el crecimiento de la ganadería, el fortalecimiento de la piscicultura y el aumento de la población de animales de compañía demandan profesionales altamente capacitados que contribuyan a garantizar la salud animal, mejorar la productividad y fortalecer el bienestar de las especies bajo su cuidado.

El programa de Medicina Veterinaria de la UCEVA, una vez culmine su proceso de aprobación ante el Ministerio y reciba el correspondiente registro calificado, ofrecerá una formación integral que combinará fundamentos científicos, formación empresarial y experiencia práctica. Los estudiantes desarrollarán competencias en áreas como salud animal, genética, reproducción, farmacología, epidemiología, medicina interna y técnicas quirúrgicas, complementadas con conocimientos en administración y gestión agropecuaria con lo que la institución universitaria le estaría apuntando a fortalecer las capacidades de emprendimiento. Además, el programa contaría con un fuerte componente de práctica en campo y escenarios reales de atención veterinaria, culminando con práctica profesional.

La futura apertura de Medicina Veterinaria representa una oportunidad para que el centro del Valle del Cauca cuente con profesionales formados en su propio territorio, preparados para proteger la salud animal, fortalecer la seguridad alimentaria y aportar al crecimiento de uno de los sectores económicos más importantes del departamento.