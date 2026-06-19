Buga se prepara para correr: nace el Inspiration Run Circuit 2026, una apuesta por el deporte y la inclusión

Guadalajara de Buga se alista para convertirse en el gran punto de encuentro de corredores, familias y amantes de la actividad física con el lanzamiento oficial del Inspiration Run Circuit 2026, una innovadora iniciativa que busca fortalecer la cultura del running, promover hábitos de vida saludable y generar espacios de integración social a través del deporte.

El proyecto es liderado por la Corporación Ser Inspiración, el movimiento BugaRun y el IMDER Buga, entidades que anunciaron un circuito conformado por cinco estaciones temáticas que se desarrollarán entre los meses de julio y noviembre, culminando con la esperada Carrera Atlética Ser Inspiración 2026, programada para el próximo 5 de diciembre.

Bajo el lema “Buga, el epicentro de lo posible”, esta propuesta pretende consolidar una comunidad activa durante todo el año, utilizando el deporte como una herramienta para inspirar, conectar y transformar vidas.

La primera cita será el próximo 15 de julio a las 6:30 de la tarde, con el Mega Social Run Feria de Buga, una actividad gratuita y abierta al público que partirá desde las instalaciones del IMDER Buga y se realizará en el marco de la 73ª Feria Agropecuaria de Buga.

Francisco Sanclemente, director de la Carrera Ser Inspiración, destacó el alcance social del proyecto.

«Queremos que Ser Inspiración sea mucho más que una carrera. Queremos construir una comunidad activa durante todo el año, generar espacios de encuentro y demostrar que el deporte también puede convertirse en una herramienta para unir personas, promover causas y fortalecer el tejido social de nuestra ciudad», expresó.

Cinco estaciones para construir comunidad

El Inspiration Run Circuit 2026 tendrá una programación diversa que combinará actividad física, recreación y sensibilización social:

Julio: Mega Social Run Feria de Buga.

Agosto: Corre por los Animalitos, promoviendo el bienestar y respeto por los animales.

Septiembre: Corre por tu Propósito, en el marco del Mes del Señor de los Milagros.

Octubre: Social Run de Disfraces, una jornada recreativa para toda la familia.

Noviembre: Corremos por las Mujeres, Corremos por la Vida, enfocada en la promoción del bienestar y el cuidado.

Diciembre: Carrera Atlética Ser Inspiración 2026, el gran evento de cierre.

Como incentivo especial, quienes completen las cinco estaciones y participen en la carrera final recibirán el reconocimiento Finisher Inspiration Run Circuit 2026, además de beneficios y experiencias exclusivas que serán anunciadas durante el desarrollo del circuito.

Los organizadores resaltaron que esta iniciativa está diseñada para todos los públicos, desde corredores experimentados hasta caminantes, familias y personas que desean iniciarse en la actividad física, fortaleciendo así una propuesta incluyente y accesible.

Con este lanzamiento, la Carrera Ser Inspiración reafirma su liderazgo como uno de los eventos deportivos e incluyentes más importantes del suroccidente colombiano. Para su cuarta edición, en 2026, espera reunir cerca de 4.000 participantes entre atletas convencionales, paralímpicos, aficionados y familias, consolidando a Guadalajara de Buga como un referente nacional en inclusión, turismo deportivo y transformación social.

Cinco estaciones, una comunidad y una sola meta: inspirar a través del deporte.