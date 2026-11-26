La iniciativa contó con 12 categorías y permitió la postulación gratuita de estudiantes, docentes, administrativos, directivos y egresados de las instituciones asociadas, de manera individual, grupal o interinstitucional.
Entre los reconocimientos recibidos por la UCEVA está la Nota de Estilo a su Dirección de Internacionalización, en la categoría «Direcciones que apuestan por CIDESCO», y otra distinción a la institución por su participación y acompañamiento a la Escuela de Liderazgo de Impacto – Generación CIDESCO.
Además, Alexander Romero Sánchez fue reconocido en la categoría Gestión Académica Transformadora por su iniciativa «Transformar juntos», relacionada con la investigación y la proyección social de la universidad. También se certificó a estudiantes de la institución por su participación en el curso Generación CIDESCO.
Estos resultados destacan la participación de la comunidad universitaria en espacios que promueven el liderazgo, la innovación y la transformación de la educación superior.
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