La UCEVA destaca su liderazgo académico en los premios CIDESCO

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) obtuvo varias distinciones en los Premios CIDESCO 2026, una convocatoria que busca visibilizar proyectos, experiencias y trayectorias que contribuyen a transformar la educación superior en la región.

La iniciativa contó con 12 categorías y permitió la postulación gratuita de estudiantes, docentes, administrativos, directivos y egresados de las instituciones asociadas, de manera individual, grupal o interinstitucional.

Entre los reconocimientos recibidos por la UCEVA está la Nota de Estilo a su Dirección de Internacionalización, en la categoría «Direcciones que apuestan por CIDESCO», y otra distinción a la institución por su participación y acompañamiento a la Escuela de Liderazgo de Impacto – Generación CIDESCO.

Además, Alexander Romero Sánchez fue reconocido en la categoría Gestión Académica Transformadora por su iniciativa «Transformar juntos», relacionada con la investigación y la proyección social de la universidad. También se certificó a estudiantes de la institución por su participación en el curso Generación CIDESCO.

Estos resultados destacan la participación de la comunidad universitaria en espacios que promueven el liderazgo, la innovación y la transformación de la educación superior.