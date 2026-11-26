La arepa de huevo llega al top 20 mundial y abren debate por los pericos

La gastronomía colombiana vuelve a figurar en una clasificación internacional. Esta vez, la protagonista es la arepa de huevo, una preparación tradicional del Caribe que ocupa el puesto 12 entre los mejores platos elaborados con huevo del mundo, según la guía gastronómica TasteAtlas.