La receta obtuvo una calificación de 4,1 sobre 5 estrellas y alcanzó el primer lugar entre las preparaciones sudamericanas incluidas en el listado. Su elaboración combina masa de maíz y un huevo entero, que se introduce en la arepa antes de llevarla nuevamente al aceite hasta conseguir una cubierta dorada y crocante.
Luruaco, en el Atlántico, es uno de los municipios referentes de esta tradición, que también hace parte de la identidad gastronómica de departamentos como Bolívar.
Sin embargo, la clasificación generó otro detalle llamativo: los tradicionales huevos pericos aparecen en el puesto 17 bajo el nombre de «Perico Venezolano», con la misma puntuación de 4,1 estrellas. Aunque TasteAtlas reconoce que esta preparación es popular en Colombia y Venezuela, la identifica como originaria del país vecino.
La plataforma señala que la versión venezolana puede incluir cilantro, onoto y pimientos molidos, mientras que la colombiana suele prepararse con cebolla larga y acompañarse con arepas.
TasteAtlas construye sus clasificaciones a partir de valoraciones de usuarios y reseñas gastronómicas, por lo que sus resultados son una referencia internacional y no un consenso definitivo.
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