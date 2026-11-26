¿La pornografía está creando falsas expectativas sobre el desempeño sexual?

La automedicación, las expectativas irreales sobre el desempeño sexual y el aislamiento social son algunos de los efectos que puede generar el uso inadecuado de la tecnología en la sexualidad masculina, según advierte una especialista.

Olga Aristizabal, médica y directora del centro de investigación corporativo Boston Medical, explicó que las redes sociales han facilitado hablar de salud sexual, pero también han difundido información poco confiable que lleva a algunos hombres a consumir medicamentos sin fórmula médica.

Según un estudio de Boston Medical citado por la experta, el 77 % de los hombres que presentan alguna dificultad sexual habría consumido medicamentos sin orden médica durante los últimos tres años.

Aristizabal también alertó sobre el uso de la inteligencia artificial como sustituto de una consulta médica, pues puede ofrecer información imprecisa o respuestas que retrasen la atención profesional.

Otro riesgo está relacionado con el consumo frecuente de pornografía, que puede generar expectativas poco realistas sobre la duración y el desempeño sexual, especialmente entre los jóvenes.

La especialista recomendó buscar información en fuentes confiables, fortalecer las relaciones presenciales y consultar a profesionales ante cualquier dificultad, recordando que la tecnología puede orientar, pero no reemplaza un diagnóstico médico.