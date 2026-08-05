Nadadores de Trujillo se lucieron en certamen internacional

La Escuela de Natación Karina Vivas, de Trujillo, tuvo una destacada actuación en el Torneo y Festival Internacional Huracanes, realizado en Medellín, donde compitió frente a delegaciones de México, Guatemala, Panamá y Puerto Rico, además de 39 clubes de diferentes regiones de Colombia.

Durante la competencia, los nadadores trujillenses consiguieron un balance de seis medallas de oro, una de plata y una de bronce, además de registrar 36 mejores marcas personales, resultados que reflejan el crecimiento deportivo del equipo en un certamen de alto nivel.

El desempeño de la delegación estuvo respaldado por el trabajo de los entrenadores Karina Vivas, exnadadora profesional, y Andrés Hoyos, estudiante de Licenciatura en Educación Física, quienes lideran el proceso de formación de los deportistas y los preparan para competir en escenarios nacionales e internacionales.

La participación en este torneo permitió a los representantes de Trujillo medir su nivel frente a algunos de los mejores clubes del país y del exterior, consolidando a la escuela como uno de los procesos deportivos con mayor proyección en la región.