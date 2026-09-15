La ‘Tricolor’ volverá a jugar en Cali y será por una causa solidaria

La Selección Colombia volverá a jugar en Cali. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Tricolor enfrentará a Chile el viernes 13 de noviembre de 2026 en la capital del Valle del Cauca, en un partido amistoso que tendrá un propósito especial: recaudar donaciones para las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el presidente de la FCF, Ramón Jesurúm, quien explicó que el encuentro hará parte de la fecha FIFA de noviembre. La hora todavía está por definirse.

La Federación también confirmó un segundo compromiso contra Chile durante esa fecha internacional. El partido se disputará el martes 17 de noviembre en territorio chileno, aunque tampoco tiene horario confirmado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a la Federación por llevar nuevamente a la Selección a la ciudad y destacó el carácter solidario del encuentro.

El partido tendrá además un significado especial para los aficionados caleños, pues la Selección Colombia masculina de mayores no juega en Cali desde hace varios años. El último encuentro en la zona fue el 19 de noviembre de 2008, cuando Colombia derrotó 1-0 a Nigeria en el estadio Deportivo Cali, en Palmira. El gol fue anotado por Radamel Falcao García.

Ahora, 18 años después, la Tricolor regresará al Valle para un partido que, además del fútbol, busca contribuir a la recuperación de las familias afectadas por el terremoto.

Antes de estos compromisos, Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre, todos en Estados Unidos.