James Rodríguez le dice adiós a la Selección Colombia tras tres Mundiales

James Rodríguez le puso punto final a su historia con la Selección Colombia. El capitán de la Tricolor confirmó su retiro del combinado nacional a través de sus redes sociales, después de disputar tres Mundiales y convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol colombiano.

El mediocampista acompañó su despedida con un video y un mensaje en Instagram: “Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”.

James vistió la camiseta de Colombia en Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su momento más destacado llegó en Brasil, donde terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos y recibió el Botín de Oro.

Su última presentación con la Tricolor fue el pasado 7 de julio, en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Suiza. James disputó 65 minutos en el encuentro que terminó con la eliminación de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo.

Con su decisión, el número 10 cierra una etapa que comenzó hace más de una década y que dejó algunos de los momentos más recordados de la Selección, especialmente aquella histórica actuación en Brasil 2014.

James se despide de la Tricolor después de tres Mundiales, goles, asistencias y una historia que marcó a toda una generación de aficionados colombianos.