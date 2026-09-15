CELSIA presenta auditoría externa de Gestión y Resultados año 2025

OPINIÓN- AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2025

Gestión Futura en calidad de AEGR de COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P., conforme lo disponen el artículo 51 de la Ley 142 de 1994, la Resolución 20211000555175 de octubre 5 de 2021 y en cumplimiento de lo indicado en el párrafo segundo del artículo 53 de la Ley 142 de 1994, emite la siguiente OPINIÓN:

1- Hemos efectuado la Auditoría Externa de Gestión y Resultados- AEGR correspondiente al periodo evaluado a diciembre 31 de 2025.

2- Todos los puntos incluidos en la Resolución de AEGR 555175/2021, aplicables a la gestión del Prestador, fueron evaluados e incluidos en el informe remitido a la SSPD en tres versiones: Pública, Reservada y documento explicativo, mediante radicado 20265292793382 el cual fue cargado al SUI – de la SSPD, dentro del plazo estipulado.

3- Para el análisis de los indicadores se tomó la información del archivo .XBRL suministrada por El Prestador.

4- Los resultados obtenidos para el periodo auditado son favorables en términos de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. Durante el año auditado, la compañía reportó una rentabilidad bruta y neta, junto con un margen EBITDA positivos, lo cual evidencia una operación eficiente y rentable. En cuanto a su capacidad de pago, la empresa mantiene un índice de liquidez superior, lo que indica que posee activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos a corto plazo. Además, el nivel de endeudamiento se redujo reforzando su perfil financiero conservador y su bajo nivel de apalancamiento. Estos resultados, se incluyen en detalle, en la versión «Documento explicativo» del informe AEGR 2025 radicado ante la SSPD.

5- No evidenciamos posibles causales de disolución.