Hijo de periodista es asesinado en Cartago

La violencia volvió a golpear al municipio de Cartago la noche de este miércoles 17 de junio. Juan José Gutiérrez Acevedo, de 23 años, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en inmediaciones del complejo deportivo y la clínica Comfandi, en el barrio Guayacanes.

De acuerdo con las versiones preliminares, hombres armados interceptaron al joven en plena vía pública y le dispararon en varias oportunidades antes de huir del lugar. La víctima sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte.

El hecho ha generado profunda conmoción en la ciudad, ya que Juan José era hijo de Albeiro Gutiérrez, reconocido comunicador y director de la página informativa Lo Que Sucede en Cartago, y de Paola Acevedo, docente de la Institución Educativa Holguín Garcés.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes realizaron la inspección judicial y recopilaron elementos probatorios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este ataque armado que enluta a una reconocida familia cartagüeña y ha generado numerosas manifestaciones de solidaridad por parte de la comunidad.