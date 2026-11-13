La Selección Colombia vuelve a jugar en Cali con un propósito solidario

Después de 27 años, la Selección Colombia masculina de mayores vuelve a jugar en Cali. Este viernes 13 de noviembre, la Tricolor se medirá ante Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

El encuentro está programado para las 7:00 p. m. y contará con un componente solidario: los recursos recaudados por boletería serán destinados a apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, mediante iniciativas de asistencia humanitaria.

La jornada también representa una oportunidad para la economía caleña. Según las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, el partido podría generar un movimiento cercano a los $10.500 millones, con la llegada estimada de 4.500 visitantes y beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y servicios turísticos.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades anunciaron un dispositivo de 1.400 uniformados, tres anillos de seguridad y vigilancia aérea con drones y el helicóptero de la Policía.

En lo deportivo, Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para esta doble fecha de amistosos. Entre las novedades están el arquero Devis Vásquez, Camilo Mena y Juan Manuel Rengifo. Luis Díaz no estará por lesión, mientras que James Rodríguez tampoco hace parte de esta convocatoria.

El Pascual Guerrero recibió trabajos de mantenimiento y adecuación para el compromiso, incluida la recuperación de espacios y el cuidado de su gramilla híbrida, que combina un 95 % de pasto natural y un 5 % de fibra sintética.

Este será el primero de los dos encuentros entre Colombia y Chile durante noviembre. El segundo se disputará el martes 17 en el estadio Nacional de Santiago.