Cabalgatas en Colombia: buscan ponerle freno a los excesos

Las cabalgatas en Colombia podrían tener nuevas reglas. El Proyecto de Ley 314 de 2026, radicado en el Senado, propone establecer límites de recorrido y duración, controles a los jinetes y mayores medidas para garantizar el bienestar de los caballos.

La iniciativa plantea que estos eventos no superen los ocho kilómetros ni las seis horas, y que finalicen antes de la medianoche. También prohibiría participar bajo los efectos del alcohol o consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas durante el recorrido. La Policía podría realizar pruebas aleatorias de alcoholemia.

Las cabalgatas oficiales necesitarían autorización de las alcaldías, con una solicitud presentada al menos un mes antes. Los organizadores deberían informar el recorrido, los horarios y la cantidad de animales, además de garantizar atención veterinaria y una póliza de responsabilidad civil.

En cuanto a los caballos, no podrían participar animales menores de 36 meses, con problemas nutricionales, cascos en malas condiciones o bajo efectos de estimulantes. También se restringiría el uso de espuelas, látigos y fustas que puedan causarles dolor.

El proyecto exige al menos tres puntos de control para revisar su estado y garantizar agua, alimento, descanso y atención veterinaria.

Para cabalgatas ecológicas y paseos con hasta 30 animales no se requeriría permiso formal, pero sí informar previamente a las autoridades. Las actividades turísticas necesitarían autorización municipal, Registro Nacional de Turismo vigente y certificación de bienestar animal.

Las medidas todavía son una propuesta y deberán avanzar en el Congreso antes de convertirse en ley.