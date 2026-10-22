Fiscalía anuncia fecha de imputación contra Zulma Guzmán

La investigación por la muerte de dos menores en Bogotá, tras consumir frambuesas contaminadas con talio, tendrá un nuevo avance judicial. La Fiscalía confirmó que Zulma Guzmán será imputada el lunes 9 de noviembre, a las 9:00 a. m., por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

La diligencia se realizará de manera virtual, debido a que Guzmán permanece detenida en el Reino Unido mientras avanzan los trámites para su extradición a Colombia. La mujer es investigada por su presunta responsabilidad en el envenenamiento que afectó a tres menores y un adulto en abril de 2025; dos de las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron.

El caso comenzó el 3 de abril de ese año, cuando llegó una encomienda con frambuesas a la vivienda de la familia De Bedout, al norte de Bogotá. Al día siguiente, varias personas consumieron las frutas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica.

Las indagaciones apuntan a una posible relación entre Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las menores. Según la Fiscalía, ambos habrían mantenido una relación sentimental que terminó antes de los hechos. No obstante, Guzmán ha negado su responsabilidad y sostiene que busca demostrar su inocencia.

La mujer fue detenida en Londres en diciembre, después de ser rescatada del río Támesis, y posteriormente trasladada a la prisión de Bronzefield. Su extradición continúa pendiente, mientras las autoridades colombianas adelantan las actuaciones judiciales y las gestiones para garantizar las condiciones de reclusión y el respeto de sus derechos.

La imputación permitirá avanzar en el proceso penal, sin que ello implique una declaración de culpabilidad.